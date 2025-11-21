Así se prepara el sector avícola de Ecuador para cumplir la demanda de pollos y pavos para Navidad y Fin de Año

Este año, la producción de pollos aumentará un 7 % frente al 2024. El año pasado llegó a 525 mil toneladas y en el 2025 se espera alcanzar 565 mil, según la Corporación de Avicultores del Ecuador (Conave).

El gremio se ha preparado desde febrero para el aumento en la venta de pollos que se da desde la última semana de noviembre y durante todo el mes de diciembre, debido a los festejos de Navidad y Año Nuevo. Se trata de un crecimiento de hasta el 25 % ya que si, por ejemplo, en febrero se produjeron 41 mil toneladas, en noviembre sube a 51 200 y en diciembre a 49 600 toneladas.

"El pollo que nos vamos a comer en diciembre, pues obviamente, tuvo que pasar por un proceso de planificación, desde la importación de las reproductoras ocho meses antes, para poder cubrir la demanda que existe", comentó Wilmer Chiguano, coordinador técnico de Conave.

Con las reproductoras, el representante del gremio avícola se refiere a las gallinas que ponen los huevos de donde nacerán los pollos para el consumo. 200 mil gallinas mensuales, importadas sobretodo desde Colombia y Brasil, pero que llegan siendo pollitas de 1 día de nacidas.

Luego viene un proceso de cuidado que dura meses, ponen sus huevos, se los incuba y los pollos recién nacidos pasan a las granjas de engorde hasta que estén listos para la comercialización. Este proceso se hace sobre todo en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha.

Si hablamos de pavos, la diferencia en el volumen de consumo cambia radicalmente en los últimos meses del año.

" El 90% de la producción anual se consume en estos meses de festividades, Navidad y Fin de año", recalcó Chiguano.

Hay que tener en cuenta que consumo no es igual a producción. En materia de producción, el mes de mayor actividad es noviembre. En febrero se produjeron 130 mil pavos, en noviembre sube a 376 mil y en diciembre, 256 mil.

Es decir, entre un 97 % y 188 % de incremento para satisfacer la demanda en estas fechas. Se preparan durante tres meses en las granjas para estar listos para la comercialización, sobretodo en Guayas, Manabí y Pichincha.

De dos millones de pavos producidos en el 2024, este año se subirá a 2.5 millones.