El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, se quejó de que la UE no acepte el pollo estadounidense: "Odian nuestra carne, porque la nuestra es hermosa y la suya débil", dijo en una entrevista con Fox News.

A su vez, la Casa Blanca dijo en un comunicado a principios de abril que "Reino Unido mantiene normas no basadas en la ciencia que restringen gravemente las exportaciones estadounidenses de productos cárnicos y avícolas seguros y de alta calidad".

Aunque la UE no ha respondido a las acusaciones, tampoco ha dado muestras de considerar el levantamiento de su prohibición. Y en Reino Unido, hace unos días el secretario de Estado para Negocios, Energía y Estrategia Industria, Jonathan Reynolds, descartó que pudiera darse la entrada de pollo estadounidense a su país.

La lucha contra las bacterias

"En Europa no se permite el uso de químicos porque dicen 'si no está en la regulación explícitamente, entonces está prohibido'. En EE.UU., la forma en que se ve es 'si no está en la regulación, entonces lo podemos usar'", señala el experto.