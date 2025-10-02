Ecuador
Paro Nacional Ecuador | Cargamento de tanques de oxígeno logró entrar a Otavalo

La vicepresidenta María José Pinto había hecho un llamado a mantener abiertos los corredores humanitarios para permitir el paso de camiones con oxígeno.

   
    Imagen del camión con tanques de oxígeno en Otavalo.( Ministerio de Salud )
El Ministerio de Salud informó que lograron ingresar un cargamento de oxígeno al hospital San Luis de Otavalo,​​​​​ la mañana de este jueves 2 de octubre.

La cartera de Estado informó que el Puesto de Mando Unificado (PMU) coordinó exitosamente el abastecimiento de oxígeno esencial.

Señalaron que el camión con los tanques de oxígeno se trasladó desde Quito hasta el hospital de Otavalo. El Ministerio de Salud agradeció la participación del Ministerio de Transporte e Infraestructura, la Policía Nacional, la Cruz Roja, su coordinación zonal del Ministerio y la comunidad local.

La vicepresidenta María José Pinto había hecho un llamado anoche a mantener abiertos los corredores humanitarios en las vías cortadas por manifestantes para permitir el paso de camiones con oxígeno.

“Gente querida de Otavalo, les hablo desde el corazón: el Hospital San Luis se está quedando sin oxígeno. Allí hay bebés, niñas y niños, personas mayores y pacientes críticos que lo necesitan para vivir”, declaró.

John Reimberg, ministro del Interior, expresó que es un atentado a los ecuatorianos impedir el paso de ambulancias, tanques de oxígeno y ayuda humanitaria hacia los hospitales.

"Este tipo de actos no pueden estar jamás por encima del derecho a la salud y poner en riesgo la vida de los más vulnerables", dijo en la red social X.

Otavalo se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones. Con cerca de 42.000 habitantes, el 67 % de su población es indígena, según el último censo. Está a dos horas de Quito y media hora de Ibarra y otras ciudades del norte del país.

Por su situación geográfica, la vía Estatal 35 pasa por los accesos sur y norte del cantón, en los que hay bloqueos con volquetas de tierra, piedras y llantas quemadas.

