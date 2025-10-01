Estos son los cierres viales en el décimo día de paro nacional en Ecuador, este miércoles 1 de octubre

Este miércoles 1 de octubre se cumplen 10 días desde que la Confederación Nacional de Indígenas (Conaie) encabeza un paro nacional en contra de la eliminación del subsidio al diésel, que se concentra en la provincia de Imbabura.

Aunque ayer estaba previsto un primer diálogo entre el Gobierno y un grupo indígena integrante de las manifestaciones, de última hora, la Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi (Unorcac) publicó un comunicado en redes sociales en el que anunció que no participaría, alegando la premura de la cita.

Indicaron que preferían que conversaciones se realicen en un espacio intercultural, a pesar de que habían sido ellos quienes dieron el primer paso para abrir el diálogo y que el lugar de encuentro era la Universidad Técnica del Norte.

El paro recobró fuerza después de la muerte de Efraín Fuerez, un indígena kichwa de 46 años, quien recibió un disparo en el pecho durante un enfrentamiento de manifestantes con militares el pasado domingo.

Producto de ese suceso, 12 militares fueron retenidos y 17 fueron secuestrados por los comuneros. Hasta la noche del martes 30 de septiembre, 13 de los uniformados fueron liberados.

La Conaie ha ratificado la continuidad del paro, convocado con carácter nacional, continúa y reiteró su exigencia y su presidente Marlon Vargas pidió que se inicie un juicio político contra los ministros John Reimberg y Gian Carlo Loffredo por la actuación de militares y policías.

El Gobierno insiste en que no permitirá el corte de vías, por lo que mantiene a las fuerzas del orden desplegadas en distintas zonas para habilitar sectores.