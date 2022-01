Padres de Naomi Arcentales se reúnen con la fiscal General Diana Salazar

Durante el encuentro, Salazar se comprometió a investigar el caso por ambos delitos por muerte y delito sexual. En ese sentido, también se acordó que "los indicios entren en cadena custodia y que no circulen en redes sociales para que puedan ser periciados según el procedimiento".

Por otro lado, la fiscal general insistió y aseguró que Fiscalía "no protege a ningún funcionario que sea sospechoso de cometer actos reñidos con la Ley".

En horas de la mañana, familiares de la joven realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía para exigir justicia por su muerte.

ANTECEDENTES

El pasado jueves 30 de diciembre del 2021, el fiscal que está suspendido y expareja de Naomi, Juan Carlos Izquierdo, junto a su abogado Julio César Cueva, dieron una rueda de prensa sobre los hechos, donde aseguró: "Yo no maté a Naomi, yo no soy un asesino, no soy un femicida. Yo soy inocente".

Días antes, el pasado 27 de diciembre del 2021, a través de un comunicado la Fiscalía indicó que en torno a la investigación se han receptado siete versiones y 16 diligencias que incluyen, "reconocimientos, allanamientos, revisión de videos, e incautación de dispositivos electrónicos".