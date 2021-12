Naomi Arcentales: Juan Carlos Izquierdo asegura ser víctima de linchamiento mediático

El exnovio de Naomi Arcentales, Juan Carlos Izquierdo, asegura que no tiene responsabilidad alguna en la muerte de la joven manabita y afirma ser víctima de linchamiento mediático, por lo que tiene previsto iniciar acciones legales por las supuestas irregularidades en el proceso.

La mañana de este jueves 30 de diciembre Izquierdo junto a sus abogados ofrecieron una rueda de prensa en Guayaquil. En esta intervención se expusieron algunos detalles de la relación que Juan Carlos mantenía con Naomi y del día que fue hallada sin vida (12 de diciembre).

Izquierdo inició su alocución diciendo: "Yo no maté a Naomi, yo no soy un asesino, no soy un femicida. Yo soy inocente".

"No he podido pasar este luto por la pérdida irreparable de Naomi. Naomi no simplemente fue mi novia. Ella compartió íntegramente con mi familia, familia que la cobijó y le brindó quizás lo que ella nunca pudo tener en su infancia, adolescencia o en su mayoría de edad. Yo en ningún momento la tenía en una situación represiva", agregó.