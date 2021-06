Hasta el hospital llegó su familia y su abogado, Marcelo Ron. Una de las hijas de Celi supo manifestar que no sabe cómo se encuentra su padre. “Yo no sé como está mi papá, no tengo idea”, agregó.

Pablo Celi y 12 personas más son procesadas por supuesta delincuencia organizada en el caso Las Torres.

La noche del 13 de abril fue detenido y en la madrugada del siguiente día la Fiscalía formuló cargos en su contra y el juez Felipe Córdova le dictó prisión preventiva. Desde entonces estaba en la Cárcel 4 de Quito, hasta cuando presentó fiebre y síntomas respiratorios y lo llevaron al hospital.

El próximo lunes se dará la audiencia de revocatoria de prisión, en la que su defensa pedirá que le permitan defenderse en libertad.

Así continúa el proceso en medio de la polémica suscitada este lunes luego de mensajes de la fiscal general, Diana Salazar, sobre supuestas presiones, privilegios y pago de favores.