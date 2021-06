Se difiere audiencia sobre revocatoria de prisión de Pablo Celi por pedido de la fiscal Diana Salazar

Esta mañana en la Corte Nacional de Justicia debía tratarse el pedido de revocatoria de la prisión preventiva del contralor subrogante Pablo Celi, quien es procesado en el caso Las Torres.

Pero la audiencia se difirió por pedido de la fiscal General Diana Salazar, quien escribió en su cuenta de tuiter.

"Por un percance en mi salud, he solicitado el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas de Pablo C., prevista para hoy a las 11:00, porque la voy a atender personalmente. Espero que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones".

El abogado de Celi, Marcelo Ron, dijo que "la señora fiscal podría haber delegado al fiscal subrogante (...) yo considero que lo que quieren es seguir dilatando como no hay los elementos jurídicos para que el doctor Pablo Celi esté preso”.