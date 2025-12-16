Versiones opuestas rodean la muerte de una niña en una escuela de Milagro, en Guayas

El fallecimiento de una estudiante de 11 años dentro de una unidad educativa del cantón Milagro, en Guayas, está bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased). Mientras avanzan las indagaciones, la familia de la menor pide apoyo para contar con un abogado, ya que asegura que existen contradicciones sobre lo ocurrido y quiere conocer con claridad qué causó su muerte.

Angélica Pérez Carrasco, de 11 años, es recordada por sus familiares como una niña alegre y bailarina. Su muerte ocurrió la mañana del viernes 12 de diciembre, en la unidad educativa Simón Bolívar, apenas 15 minutos después de haber sido dejada por su abuelo en el plantel. Según relatan sus familiares, un profesor la sacó cargada de la institución.

"No se sabe si la niña cayó por las escaleras o si la empujaron desde arriba. Eso es lo que queremos que se investigue. Cámaras sí hay, pero no quieren entregar todos los videos", señaló Michael Carrasco, tío de la menor.

La denuncia ya fue presentada ante la FGE. "La niña fue trasladada directamente a la morgue", agregó el familiar.

De manera extraoficial, la Dinased confirmó a Ecuavisa que se entrevistó a cuatro docentes del plantel, quienes indicaron que la menor habría sufrido una caída en las escaleras cuando se dirigía apresuradamente a clases, lo que le habría provocado una fractura cervical por trauma raquimedular, según documentos médicos.

Sin embargo, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y aseguró brindar acompañamiento y apoyo institucional. En ese mismo documento se señala que la menor habría sufrido un desmayo repentino, versión que contradice la información policial y médica conocida hasta el momento.

La familia asegura que ninguna autoridad se ha acercado para brindarles apoyo. "Pedimos que sean más empáticos", expresó Katherine Carrasco, tía de la menor.

Este lunes 15 de diciembre, las clases en la unidad educativa se retomaron con normalidad. Ecuavisa intentó obtener la versión de las autoridades del plantel, pero el vicerrector se negó a dar declaraciones.

Ante las versiones contradictorias, los familiares de Angélica insisten en su pedido de ayuda legal para esclarecer las circunstancias reales de la muerte de la niña y determinar posibles responsabilidades.