Un estudiante fue baleado en Machala

Un estudiante fue baleado la mañana de este jueves 11 de diciembre en la <b>avenida Bolívar Madero Vargas</b>, en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/amenaza-jueces-machala-distrito-educacion-EA10547120 target=_blank>Machala</a></b>. Según información preliminar, el adolescente resultó herido. Fue trasladado en un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/el-oro-2025-cuarta-provincia-mas-violenta-KH10538736 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alarma-explosion-alrededores-carcel-machala-GH10530413 target=_blank></a></b>