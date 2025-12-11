Seguridad
11 dic 2025 , 09:20

Un estudiante fue baleado en Machala

Según información preliminar, el adolescente resultó herido. Fue trasladado en un taxi hacia una casa de salud.

   
    El estudiante fue atacado en la avenida Bolívar Madero Vargas, en Machala.( Captura de video )
Un estudiante fue baleado la mañana de este jueves 11 de diciembre en la avenida Bolívar Madero Vargas, en Machala. Según información preliminar, el adolescente resultó herido. Fue trasladado en un taxi hacia una casa de salud.

El joven había salido desde Puerto Bolívar. El ataque ocurrió alrededor de las 07:00 cuando el menor de edad caminaba por una acera rumbo a su colegio. Dos sujetos que se transportaban en una motocicleta le dispararon al menos tres veces.

Lea también: El Oro cierra 2025 como la cuarta provincia más violenta, marcada por la disputa entre Los Lobos y los Sao Box

El Oro es actualmente la cuarta provincia más violenta del país. Solo entre enero y noviembre de 2025 se han reportado más de 640 muertes violentas, una cifra que ya supera los asesinatos registrados durante todo 2024 y 2023. La lista la encabeza Guayas, con más de 3 653 homicidios intencionales; le sigue Los Ríos, con más de 1 150 crímenes, y luego Manabí, con aproximadamente 1 145 casos.

La Policía ha reconocido la fuerte presencia de los grupos criminales Los Lobos y Sao Box en la provincia. Estas bandas mantienen una disputa por el control de actividades como el tráfico de drogas, armas, extorsiones, secuestros y minería ilegal.

Revise además: Aumenta a 13 la cifra de reos fallecidos en la cárcel de Machala tras explosión

