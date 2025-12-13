Una niña murió luego de 15 minutos de haber ingresado a su escuela en Milagro

Una niña de 11 años de edad murió en el interior de una escuela de Milagro, Guayas, a los pocos minutos de haber ingresado al plantel educativo, la mañana del viernes 12 de diciembre de 2025.

Una cámara de seguridad registró su ingreso cerca de las 07:10 y luego salió en brazos de un docente a las 07:25.

Una tía de la menor contó que los docentes dijeron que no sabían qué le pasó a la estudiante. Que al parecer se descompensó y la llevaron de inmediato a un hospital.

En la casa de salud, los doctores solo confirmaron su deceso. El certificado de defunción señala que la niña murió por una fractura de columna cervical por trauma raquimedular.

Por eso, los familiares anticiparon que pondrán la denuncia en Fiscalía "y llegarán hasta las últimas consecuencias" para esclarecer qué sucedió.

La Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura lamentó la muerte de la niña y aseguró que el personal docente "actuando con inmediatez y responsabilidad, activó los protocolos de atención de emergencias establecidos, realizando las llamadas al ECU 911 y notificando a los representantes legales".

Enfatizaron que brindarán "toda la apertura necesaria para que se realicen las investigaciones necesarias".

