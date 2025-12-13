Una niña murió luego de 15 minutos de haber ingresado a su escuela en Milagro

Una <b>niña de 11 años de edad </b>murió en el interior de una <b>escuela </b>de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/milagro target=_blank>Milagro</a>, Guayas, a los pocos minutos de haber ingresado al plantel educativo, la mañana del viernes 12 de diciembre de 2025. Una cáma <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alias-caleno-clan-golfo-entregado-colombia-AC10560132 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guerrillero-detenido-esmeraldas-enfrentamiento-armado-JB10559505 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/contraloria-perjuicio-4-millones-hospital-monte-sinai-CB10559920 target=_blank></a>