Ecuador
13 dic 2025 , 15:10

Contraloría halla perjuicio por más de USD 4 millones en Hospital Monte Sinaí

El informe fue enviado a Fiscalía por presuntos delitos en contratos públicos.

   
    Exteriores el Hospital Monte Sinaí en Guayaquil( Televistazo )
La Contraloría halló inconsistencias en 43 procesos de contratación de dispositivos médicos, reactivos para laboratorio, gestión de desechos hospitalarios y medicamentos en el Hospital General Monte Sinaí, en Guayaquil.

El informe aprobado sugiere establecer responsabilidades civiles por USD 3 784 616 y administrativas por USD 222 840. Las auditorías se realizaron entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2025.

No solo eso, también se hallaron indicios de responsabilidad penal, por lo que el informe fue remitido a Fiscalía para las respectivas investigaciones.

Entre las irregularidades se encontró el vínculo operativo y familiar (consanguinidad de primer y tercer grado) entre tres oferentes que participaron en dos procesos para la compra de reactivos.

"Esta relación, no declarada, permitió que las compañías aseguraran la adjudicación de los contratos, afectando la transparencia del concurso", señala Contraloría.

