El sistema eléctrico del Hospital Monte Sinaí resultó afectado por balacera en sus instalaciones

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/balacera-hospital-monte-sinai-CC10303515 target=_blank>Hospital Monte Sinaí</a> no puede operar a plena capacidad después del ataque armado</b> en sus instalaciones ayer lunes 20 de octubre, que también dejó a una persona herida y ventanas rotas. Debido a los<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/reclusa-fugada-hospital-monte-sinai-antecedentes-PC10307282 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alerta-bomba-auto-abandonado-sur-guayaquil-EC10305771 target=_blank></a></b> <b></b>