Ecuador
30 oct 2025 , 13:09

El Municipio de Durán continuará en teletrabajo por 15 días más, ante situación de inseguridad

También se decidió mantener la prohibición por treinta días más para realiza eventos masivos publicos o privados; la circulación de motos con dos o más ocupantes.

   
    Foto del Palacio Municipal actual de Durán.( API/César Muñoz )
El Comité de Operaciones de Emergencia de Durán se reunió el miércoles 29 de octubre nuevamente y emitió varias disposiciones ante la situación de inseguridad del cantón.

Entre ellas, decidió renovar por 15 días más el periodo de teletrabajo para todos los funcionarios públicos, disposición que será evaluada quincenalmente para definir su continuidad o modificación.

Además dispuso habilitar una ventanilla única de atención al público, que esta vez funcionará de lunes a viernes, de 08:00 a 12:00, en el nuevo Palacio Municipal, con resguardo policial.

También decidió mantener la prohibición por treinta días mas para realiza eventos masivos publicos o privados; la circulación de motos con dos o más ocupantes; y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos.

Además, los cementerios públicos y privados atenderán solo de 09:00 a 16:00 durante el feriado.

