3 900 médicos quedan excluidos de los salarios a posgradistas

Desde marzo de 2026, los médicos posgradistas de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ministerio-salud-acuerdo-agilizar-compra-medicinas-ND10139985 target=_blank>Ecuador</a> </b>recibirán por primera vez un salario por sus labores hospitalarias. Antes su trabajo no era remunerado. La nueva figura, creada mediante acuerdo<b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ministerio-salud-medicos-posgradistas-sueldo-DB9939621 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/daniel-noboa-decreta-creacion-comite-acceso-salud-publica-DK9963401 target=_blank></a></b> <b></b>