Ministerio de Salud anuncia que los médicos posgradistas residentes tendrán un sueldo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que implementará un nuevo modelo de formación para los médicos posgradistas que fortalecerá el sistema de salud.

"Por primera vez, las residencias médicas en toda la Red Pública Integral de Salud serán recompensadas", indicó la cartera de Estado en un comunicado.

Le puede interesar: Ecuador lidera reciclaje de plásticos en ríos con el proyecto de Ichthion

Detallan que los médicos posgradistas contarán con acceso a rotaciones internacionales, un sistema de compensación 1 a 1 para cumplir en el sector público o privado, y una asignación económica acorde a sus actividades asistenciales.

"Este cambio garantiza condiciones justas y competitivas para quienes inician su especialización, asegurando que la salud pública cuente con profesionales mejor preparados y respaldados", apuntó el MSP.

Lea también: Una pichona de cóndor andino lleva 65 días de crianza con técnicas especiales en Cuenca

Los médicos posgradistas autofinanciados, aquellos que se costean su carrera con recursos propios, han sido privados muchas veces de un salario porque son considerados estudiantes y no trabajadores.

En Quito, Guayaquil y Cuenca, asociaciones han denunciado que en varias unidades de hospitales casi todo la planilla la integran médicos posgradistas.