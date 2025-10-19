Pueblo Karanki se declara en resistencia continua hasta que se derogue el decreto del diésel

Las resoluciones de los Karanki son similares a las decisiones que este sábado fueron tomadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) , filial de la Conaie, que aglutina a 11 nacionalidades indígenas del Oriente.

En un video difundido por la Conaie, los dirigentes del pueblo Karanki agregaron que "trabajarán por el NO" en la próxima consulta popular y referéndum , que se realizarán el domingo 16 de noviembre.

El pueblo kichwa Karanki , una agrupación que también forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ( Conaie ) y cuyos integrantes se asientan sobre todo en la provincia de Imbabura , realizó este sábado 18 de octubre su asamblea y resolvió declararse en resistencia continua hasta que "el Gobierno Nacional no derogue el decreto 126", con el que se eliminó el subsidio del diésel .

La Confeniae también expresó su solidaridad con la provincia de Imbabura.

La Confeniae también rechazó la consulta popular y referéndum, en especial a la pregunta sobre la conformación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Según la Confeniae, esta propuesta "atenta contra los derechos conquistados" y distrae la atención de la crisis ambiental y social provocada por las actividades petroleras y mineras en la Amazonía.

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, participó en la reunión de la Confeniae. Señaló que las comunidades amazónicas exigen "respeto al Gobierno", que, aseguró, ha "tratado de fragmentar y de desmantelar el movimiento indígena".

Vargas mencionó que las comunidades no quieren más explotación petrolera ni minera y que "así como alzan los precios de los combustibles" también exigen que se suba el salario básico de 470 a 650 dólares.

"Nuestra lucha no es solo para las nacionalidades, sino para todo el pueblo ecuatoriano", mencionó.

Tras la eliminación del subsidio del diésel, Ecuador ha soportado 28 días de protestas contra esta y otras medidas económicas de la Administración de Daniel Noboa. La Conaie ha sido la principal organización en convocar a la manifestaciones, que se han concentrado en Imbabura. Aunque este domingo 19 de octubre había bloqueos de vías al menos en tres provincias más: Pichincha, Loja y Carchi.

El miércoles 15 de octubre, el Gobierno y algunos dirigentes indígenas anunciaron una tregua y el inicio de mesas de diálogo para analizar los pedidos de los manifestantes. Sin embargo, la decisión no fue aceptada por las comunidades, quienes al día siguiente señalaron que "el paro sigue", algo que también fue respaldado por la Conaie, cuyos dirigentes no fueron parte de las conversaciones con el Gobierno.

Si bien las protestas indígenas comenzaron por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.