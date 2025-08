Las inscripciones del programa Jóvenes en Acción comenzarán el próximo 5 de agosto

El 12 de noviembre de 2024, el Jefe de Estado presentó el programa Jóvenes en Acción. Se trataba de una iniciativa que brindaba nuevas oportunidades a miles de jóvenes ecuatorianos que no pudieron ingresar a la educación superior.

El programa Jóvenes en Acción fue destinado a chicos, de entre 18 y 29 años, informó el portal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). El objetivo era que les entreguen un respaldo económico de USD 400 que les permita afrontar la crisis económica, ambiental y energética que enfrentó el país.

Inicialmente, la transferencia de USD 400 iba a ser por tres meses, hasta marzo de este año, principalmente a quienes cumplan con una serie de requisitos específicos: no estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no poseer título de tercer nivel y no ser beneficiarios de transferencias monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

