El Gobierno de Noboa planificó que el programa Jóvenes en Acción dure hasta mayo de 2025

El 12 de noviembre de 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, presentó el programa Jóvenes en Acción. Se trataba de una iniciativa que brindaba nuevas oportunidades a miles de jóvenes ecuatorianos que no pudieron ingresar a la educación superior.

El programa Jóvenes en Acción fue destinado a chicos, de entre 18 y 29 años, informó el portal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). El objetivo era que les entreguen un respaldo económico de USD 400 que les permita afrontar la crisis económica, ambiental y energética que enfrentó el país.

Inicialmente, la transferencia de USD 400 iba a ser por tres meses, hasta marzo de este año, principalmente a quienes cumplan con una serie de requisitos específicos: no estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no poseer título de tercer nivel y no ser beneficiarios de transferencias monetarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Luego, el pasado 19 de marzo, el presidente Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo número 571, en plena campaña electoral, con el que amplió dos meses más el programa Jóvenes en Acción. Es decir, hasta mayo de 2025.

El programa Jóvenes en Acción contempló los siguientes alcances: