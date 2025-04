Sin embargo, los participantes denuncian que no reciben sus salarios desde enero . Muchos aseguran haber cumplido con sus labores asignadas, pero aún no han sido remunerados .

“Mi trabajo era de reforestación, hacer siembras. Fuimos a limpiar playas, a hacer limpieza total. Todos nos llenamos de lodo. El sueldo era de 400 dólares, pero hasta ahora no nos pagan”, cuenta Avelyn Quinde.

Durante la cobertura periodística, un hombre comenzó a grabar a los denunciantes, mientras otro, identificado con una credencial del Ministerio del Ambiente, filmó al equipo de Televistazo, lo que generó incomodidad en el lugar.

Entre los afectados hay varias madres solteras, como Evelyn Guaño, quien expresó: “Tengo dos hijas, iba a comprar útiles escolares. Me han convocado varias veces, he asistido, pero no pagan. Solo nos piden que actualicemos una y otra vez los datos, y nada más”.

Según los testimonios, solo en la provincia del Guayas se contrataron cerca de 12 mil jóvenes para este programa. De ellos, al menos 700 no han recibido su pago correspondiente.

“Hemos hablado con el director, el subdirector, con el personal que sigue trabajando, pero no tenemos solución. Estamos cansados de venir”, afirmó Cynthia Vera, otra de las participantes.

Los afectados siguen esperando una respuesta clara de las autoridades, pero hasta el cierre de este reportaje, el Ministerio del Ambiente no ha emitido ningún pronunciamiento, pese a las solicitudes de entrevista realizadas por este medio.