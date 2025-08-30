Ecuador
El hospital Marco Vinicio Iza de Sucumbíos está en emergencia por falta de especialistas y servicios críticos

Filtraciones en pediatría, escasez de médicos, suspensión de citas y el registro de 138 muertes de recién nacidos evidencian la crisis que atraviesa el hospital, según denuncias ciudadanas y datos de fiscalización de la Asamblea.

   
En Sucumbíos, el Hospital Marco Vinicio Iza opera entre infraestructura deteriorada y servicios clave limitados.

En el área de pediatría, videos de usuarios muestran filtraciones de agua que son recogidas en baldes y paredes con signos de abandono.

Aquí hay un antecedente crítico. Según datos citados en procesos de fiscalización de la Asamblea, entre 2020 y febrero de 2024 fallecieron 138 recién nacidos, y en ese periodo el Ministerio de Salud reconoció la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae en la unidad de neonatología. Este año, otros diez recién nacidos murieron, aunque aún no se ha esclarecido la causa.

Lo que ocurre aquí refleja una realidad más amplia. El hospital cuenta con 184 profesionales, entre ellos 70 especialistas y 114 médicos generales, distribuidos en 10 áreas. Al día atienden un promedio de 381 pacientes.

Su cobertura incluye también a Orellana y Napo. Pero en el área oncológica la atención es escasa, solo hay un especialista y el único mamógrafo dejó de funcionar hace un año.

A estas limitaciones se suman demoras y cancelaciones en otras especialidades, y problemas en la entrega de medicinas.

"Al momento no hay medicina en el hospital, todo nos mandaron a comprar", menciona María Magdalena Merca, paciente

La capacidad hospitalaria también está reducida. Según un funcionario administrativo, de 160 camas, solo 140 están operativas. De las cuatro ambulancias, tres están fuera de servicio.

Y este mes el servicio de alimentación se suspendió dos días por falta de pago a proveedores.

“Que vayamos a comprar afuera café, almuerzo y merienda, sábado y domingo”, señaló Germania Campoverde, familiar de paciente.

Televisazo solicitó desde hace ocho días una entrevista con el director del hospital, pero hasta el cierre de este informe no contestó.

