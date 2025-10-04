Ecuador
04 oct 2025 , 09:50

El Gobierno revoca licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga

Cuenca se opuso tajantemente a este proyecto minero, pues consideraban que podía contaminar el agua de la ciudad.

   
    Marcha en Cuenca contra el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha( API )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
El Ministerio de Ambiente y Energía recovó la licencia ambiental otorgada a la empresa Dundee Precious Metals para el proyecto minero Loma Larga en el páramo de Quimsacocha, Azuay.

La decisión se adoptó con base en los informes técnicos presentados por la Municipalidad de Cuenca y la Prefectura del Azuay, instituciones competentes en la provisión del servicio de agua potable y en el mantenimiento de los sistemas de riego, respectivamente.

LEA: El Gobierno confirma que suspenderá la licencia ambiental del proyecto Loma Larga

"Dichos informes son de exclusiva responsabilidad de las entidades que los emitieron y sustentan la medida adoptada por el Gobierno", enfatizó la cartera de Estado.

El tema generó rechazó en la población de Cuenca, que organizó una masiva marcha por la defensa del agua, pues consideraban que el proyecto minero podía afectar el líquido vital de la ciudad.

La empresa minera a cargo del proyecto Loma Larga, Dundee Precious Metals, defendía que no hay conexión entre el agua subterránea, que dota de agua a Cuenca, y la superficial, con la que se operaría.

LEA: El proyecto minero Loma Larga tiene enfrentado a la vocera de Gobierno y al alcalde de Cuenca

