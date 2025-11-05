Ecuador
Glosa de la Contraloría pone bajo la lupa al presidente del IESS

La Contraloría ratificó una glosa de USD 3,7 millones al IESS por pagos irregulares a prestadores de salud, incluyendo empresas vinculadas a Édgar Lama.

   
La Contraloría General del Estado (CGE) ratificó una glosa por USD 3,7 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por pagos irregulares a prestadores de salud, entre ellos empresas vinculadas a la familia del actual presidente del Consejo Directivo, Édgar Lama.

El organismo determinó que se cancelaron facturas previamente objetadas, sin que los beneficiarios presentaran la documentación exigida por la normativa.

Lea también: El presidente Daniel Noboa plantea que la atención médica del IESS pase al Ministerio de Salud

La resolución, emitida en abril de 2025, confirma la responsabilidad civil de seis exfuncionarios del IESS y dos prestadores privados de salud. Esta decisión se desprende de un informe aprobado y publicado por la Contraloría en 2021.

El documento, de 42 páginas, recoge los resultados de un examen especial a los procesos de pago a prestadores privados de salud en Guayaquil entre 2016 y 2020. El ente de control concluyó que se autorizaron y pagaron facturas por servicios que ya habían sido objetados en una primera auditoría, sin que los prestadores presentaran los respaldos que justificaran el levantamiento de las observaciones.

Aunque los administradores del IESS entregaron cierta documentación, la CGE determinó que no se demostró la subsanación de las irregularidades que motivaron el rechazo inicial de las facturas.

Para el asambleísta correísta Héctor Rodríguez, el caso adquiere relevancia política debido a que el actual titular del Consejo Directivo del IESS habría continuado desembolsando fondos a los prestadores ahora glosados.

"No se bloquea la contratación, se sigue operando con esos contratistas, lo que ya es un fallo moral. Y lo que hace es privilegiar el pago frente a otros contratistas, en lugar de ponerlos a la cola", señaló el legislador.

Consultado por Ecuavisa, el padre del presidente del Consejo Directivo del IESS afirmó que la glosa corresponde a empresas que no pertenecen al grupo familiar y aseguró que no tienen relación con su hijo.

Revise además: Édgar Lama confirma salida de Mercy Maldonado del directorio del IESS

La respuesta oficial del Gobierno llegó mediante la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, quien rechazó las acusaciones: "Es absolutamente falso que el director del IESS haya pagado exclusivamente a una empresa relacionada con su entorno familiar. De enero a octubre de 2025, el IESS ha cancelado casi USD 500 millones a prestadores externos de servicios de salud, luego de una fiscalización exhaustiva de cómo y a quiénes se debe pagar".

La CGE, por su parte, subrayó el perjuicio económico al Estado causado por la autorización de desembolsos sin el respaldo documental requerido, señalando la responsabilidad tanto de los funcionarios públicos como de los prestadores privados que se beneficiaron de los recursos estatales.

