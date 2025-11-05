Glosa de la Contraloría pone bajo la lupa al presidente del IESS

La <b>Contraloría General del Estado</b> (CGE) ratificó una <b>glosa por USD 3,7 millones</b> al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social <b>(IESS)</b> por pagos irregulares a prestadores de salud, entre ellos empresas<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/presidente-iess-denuncia-certificados-falsos-vih-evadir-justicia-DL10287260 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/noboa-plantea-que-prestaciones-salud-iess-pasen-ministerio-salud-DH10358803 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/mercy-maldonado-iess-edgar-lama-EK10296615 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>