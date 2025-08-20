Ecuador
20 ago 2025

Estas son las funciones del Comité Nacional de Salud Pública, creado por Daniel Noboa

El nuevo comité tiene funciones similares a las del Consejo Nacional de Salud (Conasa), que existe desde septiembre de 2002.

   
El presidente Daniel Noboa emitió este martes el Decreto Ejecutivo 108 que busca mejorar el funcionamiento de los servicios de salud.

En él se crea el Comité Nacional de Salud Pública que garantizará el acceso y la calidad de los servicios mediante políticas.

Estará integrado por el Ministerio de Salud, la Vicepresidencia de la República, la Secretaría General de la Administración Pública y gabinete, la Secretaría General de Integridad Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto de Seguridad Social (IESS) y la Secretaría Nacional de Planificación.

Este grupo tendrá como invitados permanentes a la Agencia Nacional de Regulación y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Supervisará y evaluará el sistema de salud, además podrá recomendar reformas al marco jurídico y expedir normas internas para mejorar los servicios.

El comité tendrá un presidente, una secretaría y podrá conformar subcomités técnicos para coordinar y ejecutar actividades que requieran. Las sesiones de ese organismo serán mensuales.

El nuevo comité tiene funciones similares a las del Consejo Nacional de Salud (Conasa) que según su página web busca "promover e impulsar la construcción del sistema nacional de salud, articulado y participativo con todos los integrantes interinstitucionales e intersectoriales". Esa entidad existe desde septiembre de 2002.

El presidente Daniel Noboa encarga a la vicepresidenta de la República, María José Pinto, el seguimiento de las disposiciones del decreto.

El documento también establece la reorganización institucional del Ministerio de Salud para que ningún hospital, coordinación zonal o dirección distrital pueda hacer contrataciones públicas.

Ahora la compra de medicamentos estará centralizada por la cartera de salud y solo sus direcciones provinciales podrán adquirir bienes y otros servicios.

El Ejecutivo también pide al Ministerio definir la estrategia logística para el almacenamiento, distribución de los fármacos, insumos y dispositivos médicos.

