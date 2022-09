Fiscal de Milagro recibe amenaza de muerte contra su familia

Luego del asesinado del fiscal Édgar Escobar, este lunes 19 de septiembre, en las afueras de la Fiscalía de la Merced, en Guayaquil. El mismo día, pero en Milagro un fiscal recibió amenazas de muerte contra su familia.

El primer mensaje de texto llegó a su celular a las 18:22 de la tarde, "se van a morir tus hijos"; pero una serie de intimidaciones vinieron después: "se largan esos PJ de por tu casa mi combo entra con todo a descuartizar a tus hijos, a tu hija y tu mujer".

El fiscal cuenta que inmediatamente denunció el hecho, "puse en conocimiento a la Fiscalía, a recursos humanos, se abrió una investigación previa, lo que me preocupa es que no me dan seguridad", señaló el fiscal a este medio.

El funcionario cuenta que apenas recibió los mensajes solicitó el resguardo policial para él y su familia, sin embargo, este aún no ha sido otorgado, "el programa para protección de víctimas y testigos debe ser más ágil", cuestiona. Por ahora, el fiscal teme por la vida de él y la de su familia es por eso que en las próximas horas prevé dar una rueda de prensa para comunicar su situación.