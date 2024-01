Feriado de Carnaval 2024: ¿Descanso recuperable?

El Carnaval es una de las fechas más esperadas del año en Ecuador, y la primera del calendario de feriados que es de carácter nacional. En 2024, los días de descanso serán el lunes 12 y martes 13 de febrero.

Además, ese mes contará con otros feriados locales. Los días de Carnaval son de descanso obligatorio a nivel nacional, establecido por la legislación laboral, sin opción de recuperación. Aquellos que trabajen en estos días deberán recibir un pago adicional según lo estipulado por la Ley.

Te podría interesar: Las actividades de carnaval siguen suspendidas en algunos cantones con semáforo verde

No obstante, es importante señalar que el sábado 10 y domingo 11 no son considerados días de asueto según el calendario nacional de feriados. A pesar de ello, para muchas familias podría suponer un feriado de cuatro días, más en el caso de los estudiantes y los trabajadores que no desempeñen labores en los fines de semana.

Cabe mencionar también, que el Carnaval del año 2024 estará marcado por restricciones en algunos cantones y provincias debido al Estado de Excepción y al Conflicto Armado Interno que prevalece en el país.

Te podría interesar: El Municipio de Salinas prohíbe la venta de espuma, globos y anilina durante el feriado de Carnaval

Hasta el lunes 29 de enero, el Gobierno no ha emitido una norma nacional para eventos masivos, a pesar de las solicitudes de las autoridades locales, con el objetivo de mantener las actividades programadas para el Carnaval, por lo que las autoridades cantonales deberán decidir si suspenden o ajustan sus festejos.