Estudiantes resultaron afectados tras caída de un árbol en una escuela de Santa Elena

La caída de un árbol en una escuela de Salinas, Santa Elena, provocó que 15 estudiantes fuesen llevados a distintas casas de salud de la provincia peninsular, la tarde del lunes 9 de noviembre.

El incidente, provocado por los fuertes vientos registrados en la zona según informó la Alcaldía de Salinas, activó de inmediato los protocolos de seguridad al dañarse el techo de un aula de la unidad educativa Manueña Cañizares.

Tanto el Ministerio de Educación como el Municipio confirmaron que los estudiantes afectados recibieron atención médica oportuna. Tras las evaluaciones respectivas, las autoridades informaron que los alumnos se encuentran estables, sin complicaciones y fuera de peligro.

Como medida preventiva y parte del plan de contingencia, el Ministerio de Educación dispuso el cambio a modalidad no presencial para todas las actividades escolares. Esta medida regirá hasta el viernes 12 de diciembre de 2025.

La Cartera de Estado apuntó que el objetivo es precautelar la seguridad de la comunidad educativa mientras se realizan los trabajos de limpieza y reparación necesarios para garantizar un retorno seguro.