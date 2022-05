En un video, Jorge Glas pide inobservar normas de control en minería y campos petroleros

José Luis Cortázar, quien en 2014 era director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, utilizó una cuenta de Twitter para exponer su posición sobre el video que grabó en febrero de ese año. Era una reunión que mantuvo con el entonces vicepresidente Jorge Glas.

“Acudí a una cita normal con el Vicepresidente para tratar varios temas del sector. Quiero recalcar que en aquella cita ni en ningún momento durante los años que me desempeñé como funcionario público ni el Presidente (Rafael Correa) ni el Vicepresidente jamás de ningún forma me solicitaron o me dispusieron cometer actos reñidos con la Ley y de naturaleza indebida”, dijo Cortázar.

Situación de Jorge Glas se resolverá en ocho días

Fue la respuesta a la filtración del video en el que, entre otras cosas, se ve cuando Glas le pide que libere la venta de explosivos para la minería y suba el cupo de venta de combustibles en zonas de frontera.

Además, Glas le dice que no deje nada por escrito de las investigaciones que realizaba sobre supuestos perjuicios en los acuerdos con empresas para el manejo de al menos dos campos petroleros.

Portal Código Vidrio revela video de charla entre Jorge Glas y José Luis Cortázar

“Es claro que el video ha sido mutilado y ha sido tendenciosamente interpretado y desde mi punto de vista fue filtrado con la única intención de hacer daño al exvicepresidente de la República”, expuso Cortázar.

Con su respuesta admitió que el video es verdadero y que él lo grabó en aquella reunión que se hizo días antes de las elecciones seccionales de 2014.

La exhibición del video motivó a que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea abriera una investigación del caso, pero la Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre si abrirá o no una indagación.

Jorge Glas: los tres escenarios que abre la audiencia judicial de Santa Elena

Pablo Encalada, abogado penalista, dice que no está claro si se configuró un delito con lo que se ha visto en el video.

Pero otro problema para la Fiscalía es que, si existieron delitos cometidos en esas fechas, ya estarían prescritos.

“Desde lo ético, estas conversaciones que han sido grabadas son una muestra de que eran capaces de hacer de todo para mantenerse en el poder”, reflexiona el abogado Encalada.

La otra opción para que la Fiscalía inicie una investigación es que cualquier persona ingrese una denuncia.