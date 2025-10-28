Ecuador
Una empresa ecuatoriana será la pionera en utilizar agua residual tratada para fines industriales

El Ministerio de Ambiente resaltó que esta iniciativa disminuye la contaminación de cuerpos de agua, optimiza los costos en las industrias e impulsa la innovación tecnológica.

   
El Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) entregó, por primera vez en la historia del país, una autorización para el uso y aprovechamiento industrial de agua residual tratada. Esta es una de las acciones que se implementarán en el país para evitar afectaciones como las que dejó la sequía de 2024.

El MAE destacó que esta es una alternativa que marca un hito en la gestión sostenible del agua y da un impulso a la economía circular en el Ecuador.

La autorización de uso de aguas residuales tratadas se otorgó a Holcim Ecuador. Esto le permitirá aprovechar 6.445,5 m³ de agua tratada durante los próximos cinco años; también beneficiará a cerca de 430 familias de la comunidad de Sigsipamba, en Imbabura.

"Esta iniciativa reduce la presión sobre las fuentes de agua potable, fomenta la reutilización de recursos y contribuye a la conservación de los ecosistemas acuáticos", resaltó el MAE.

Nuevo estándar para las industrias

Según la ministra Inés Manzano, este permiso es inédito en el país y establece un estándar alto para las industrias.

Dolores Prado, CEO de Holcim Ecuador, indicó que la planta de Pifo podrá producir concreto ecológico utilizando agua reciclada, convirtiéndose en la primera empresa en el mundo en fabricar concreto con agua tratada y reduciendo emisiones de CO₂.

"El agua es un recurso transversal, y este proyecto muestra cómo podemos unir innovación, sostenibilidad y responsabilidad social. Todo tiene que ver con el agua: nuevos proyectos, gestión eficiente y conciencia ambiental", explicó la ministra Manzano.

El MAE resaltó que esta iniciativa disminuye la contaminación de cuerpos de agua, optimiza los costos en las industrias, impulsa la innovación tecnológica y promueve la creación de empleo verde.

