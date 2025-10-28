Una empresa ecuatoriana será la pionera en utilizar agua residual tratada para fines industriales

El Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) entregó, por primera vez en la historia del país, una autorización para el uso y aprovechamiento industrial de agua residual tratada. Esta es una de las acciones que se implementarán en el país para evitar afectaciones como las que dejó la sequía de 2024.

El MAE destacó que esta es una alternativa que marca un hito en la gestión sostenible del agua y da un impulso a la economía circular en el Ecuador.

La autorización de uso de aguas residuales tratadas se otorgó a Holcim Ecuador. Esto le permitirá aprovechar 6.445,5 m³ de agua tratada durante los próximos cinco años; también beneficiará a cerca de 430 familias de la comunidad de Sigsipamba, en Imbabura.