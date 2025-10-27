Más de 25 toneladas de desechos fueron recogidas de ríos y playas de Ecuador

Miles de voluntarios de todas las edades recorrieron <b>254,3 kilómetros </b>y recogieron 25,4 toneladas de residuos en playas y diversos cuerpos hídricos de <b>Ecuador</b>, informó el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/gobierno-dispone-planillas-luz-no-cobre-tasa-recoleccion-basura-MF10260905 target=_blank>Ministerio de Ambiente y</a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/ministerio-ambiente-anuncia-convenio-municipio-guayaquil-parque-samanes-JA10100485 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ines-manzano-no-sera-embajadora-londres-ID10205814 target=_blank></a></b> <b></b>