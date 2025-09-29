Política
Inés Manzano no será Embajadora, dice el Ministerio de Ambiente y Energía

Inés Manzano es ministra en el Gobierno de Daniel Noboa desde septiembre 2024.

   
    Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, durante un evento sobre energía nuclear el 25 de septiembre del 2025.( Ministerio de Ambiente y Energía )
El Ministerio de Ambiente y Energía desmintió este lunes 29 de septiembre que Inés Manzano vaya a dejar esa cartera de Estado para ocupar un cargo diplomático.

La aclaración surgió después de que en redes sociales circulara un bulo, que decía que Inés Manzano sería nombrada Embajadora de Ecuador en Londres.

LEA: El Gobierno no podrá hacer evaluaciones semestrales a funcionarios públicos por la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública

"(...) tal aseveración es absolutamente falsa y se ha venido replicando desde hace tiempo atrás", indicó el Ministerio de Ambiente y Energía en su chat de WhatsApp con comunicadores.

Inés Manzano llegó al gabinete ministerial del presidente Daniel Noboa en septiembre de 2024 como Ministra de Ambiente. Un mes después, se le encargó el Ministerio de Energía, ante la crisis de apagones que sufría Ecuador.

En febrero 2025, Noboa la ratificó en ese cargo. Ante la fusión de las carteras de Ambiente y Energía, Manzano preside ese nuevo ministerio.

LEA: Daniel Noboa mantiene encuentros a puerta cerrada en Imbabura, epicentro del paro nacional

