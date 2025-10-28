Ecuador
28 oct 2025 , 10:10

Combustible se derramó en Quinindé, Esmeraldas por rotura de tuberías en Petroecuador

La Empresa de Agua Potable de Quinindé informó que el derrame se produjo en uno de los esteros que desemboca en el río Quinindé.

   
  • Combustible se derramó en Quinindé, Esmeraldas por rotura de tuberías en Petroecuador
    Imagen del derrame de combustible en Quinindé, Esmeraldas.( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Canal WhatsApp
Newsletter

Petroecuador informó que una rotura de tuberías provocó un derrame de combustible en el sector de Pueblo Nuevo en Quinindé, Esmeraldas, la mañana de este martes 28 de octubre.

La Empresa de Agua Potable del cantón esmeraldeño (EMAPASOSQ-EP) indicó que este material se ha vertido en uno de los esteros que desemboca en el río Quinindé.

Le puede interesar: Delincuentes pueden sustraer 10 mil litros de gasolina en 20 minutos en Ecuador

Ante la emergencia, activaron los protocolos de seguridad para la protección del sistema de captación y potabilización de la parroquia Viche.

"Nuestro equipo técnico mantiene monitoreo permanente dela calidad del agua cruda y del estado de la infraestructura", manifestaron.

Lea también: Se duplican la perforaciones clandestinas en el poliducto de Petroecuador

De manera preliminar, se cree que la rotura se produjo por un intento de robo de combustible.

Noticia en desarrollo

Temas
Petroecuador
derrame de combustible
Esmeraldas
Quininde
Noticias
Recomendadas