8 000 jóvenes trabajarán en el Ministerio de Salud como parte del programa Jóvenes en Acción

8 000 jóvenes a escala nacional se integraron el 27 de octubre al Ministerio de Salud como parte del programa Jóvenes en Acción y harán una especie de pasantía remunerada durante tres meses.

Las personas tendrán tareas para promocionar la salud, participación social, salud intercultural, y educomunicación en ámbitos relacionados con el bienestar integral de la ciudadanía.

Los jóvenes tendrán un proceso de inducción institucional, que incluye la firma de un acuerdo de confidencialidad por la información sensible que maneja el Ministerio de Salud.

El programa Jóvenes en Acción permite que personas de entre 18 y 29 años de edad sin empleo accedan a un pago de USD 400 mensual por tres meses a cambio de hacer pasantías en entidades públicas.

Guayas es la provincia con el mayor número de participantes del programa: 2 800.

Según el Ministerio de Salud, este programa permitirá a los jóvenes crecer en su desarrollo profesional, social y económico.

