Ecuador
27 oct 2025 , 13:11

¡Ecuador en el top mundial! El canelazo, entre los 10 mejores cócteles del mundo

TasteAtlas destacó el sabor y la tradición que envuelven a esta bebida andina.

   
  • ¡Ecuador en el top mundial! El canelazo, entre los 10 mejores cócteles del mundo
    Imágen referencial del canelazo desde la página Tasteatlas.( Tasteatlas. )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El sabor tradicional del Ecuador conquistó reconocimiento internacional. La prestigiosa guía gastronómica TasteAtlas ubicó al canelazo en el puesto número 10 del ranking mundial de los mejores cócteles, destacando su carácter cálido, especiado y profundamente ecuatoriano.

Lea: Acuerdo de Paz Ecuador-Perú: 27 Años del histórico abrazo de Itamaraty que transformó la frontera

El listado, publicado este 27 de octubre, coronó al Coquito de Puerto Rico en el primer lugar, seguido del Mojito, de Cuba, y el Pisco Sour, de Perú. Mientras que el canelazo se alzó como el orgullo nacional dentro del top 10.

Ranking de los cócteles del mundo. Ecuador está en el puesto número 10.
Ranking de los cócteles del mundo. Ecuador está en el puesto número 10. ( Tasteatlas )

El canelazo es una bebida emblemática del país, TasteAtlas lo describe como el canelazo es una bebida especiada que se disfruta en diversas partes de Perú, Ecuador, Colombia y Argentina. Aunque existen diferentes versiones, generalmente se prepara con una combinación de agua de canela (agua caliente infusionada con ramas de canela) y azúcar o panela.

La combinación suele mejorarse con un toque de aguardiente sudamericano, una bebida espirituosa clara y potente, generalmente elaborada con caña de azúcar. Se suelen añadir jugos de frutas y otras especias, y en ocasiones se sustituye el aguardiente por ron o se puede omitir por completo el alcohol.

Lea: Clima del 27 de octubre: Continúan las lluvias en la Sierra y la Amazonía

La bebida generalmente se asocia con Ecuador y se disfruta principalmente como una bebida caliente de invierno".

Su sabor reconfortante lo ha convertido en un símbolo de convivencia y calidez, especialmente, cuando se disfruta en las noches andinas, fiestas populares o reuniones familiares.

Temas
ranking
Internacional
bebidas
cocteles
canelazos
Noticias
Recomendadas