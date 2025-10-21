Ecuador
21 oct 2025 , 16:30

Chocolate ecuatoriano entre los 100 mejores del mundo según TasteAtlas

El chocolate Ecuatoriano se encuentra entre los mejores 100 del mundo.

   
La empresa ecuatoriana Paccari, fundada en 2022 en la ciudad de Quito por Santiago Peralta y Carla Barboto, se ha posicionado como una de las marcas de chocolate más reconocidas internacionalmente por su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la innovación, según destaca el portal especializado TasteAtlas.

El nombre Paccari, que significa "naturaleza" en lengua kichwa, refleja la filosofía central de la marca: ofrecer productos de alta calidad con un profundo respeto por la tierra. Esta visión se materializa en la producción de chocolate 100% orgánico, sin leche, soja, gluten, productos químicos ni organismos genéticamente modificados. Todos los chocolates son aptos para veganos y están elaborados con ingredientes autóctonos como rosa andina, maracuyá, ají, sal andina y más.

Paccari también se ha destacado por ser la primera empresa chocolatera en recibir la certificación biodinámica Demeter, reconocimiento internacional que avala prácticas agrícolas sustentables y armónicas con el medio ambiente. Además, utiliza envases biodegradables, reafirmando su compromiso ecológico.

Entre sus productos más valorados en TasteAtlas figura la Ginebra Juniper Enebro (60%), calificada con 4,9 estrellas. Le siguen otras variedades con 4,8 puntos, como Verbena de limón, Casa de la Moneda Andina, Montubia y Plátanos cubiertos de chocolate, todos con identidad ecuatoriana.

El éxito de Paccari ha trascendido las fronteras del país. Ecuador, representado por la marca, logró una histórica clasificación al Gelato World Cup 2026, el evento más importante del mundo del helado artesanal, que se celebrará en Rímini, Italia. La participación ecuatoriana es un hito, ya que es la primera vez que la bandera tricolor ondeará en este certamen, tras un reconocimiento especial por su excelencia chocolatera.

Con su enfoque sostenible, productos innovadores y múltiples reconocimientos internacionales, Paccari continúa elevando el nombre de Ecuador en el mapa mundial del chocolate.

