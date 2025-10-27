Clima del 27 de octubre: Continúan las lluvias en la Sierra y la Amazonía

<b>Este lunes 27 de octubre</b> <b>se prevén cielos despejados en la costa. Pero se esperan fuertes lluvias en la región Sierra y Amazonía. También se esperan niveles de <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/radiacion-alta target=_blank>radiación UV moderados y altos</a> en</b><b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/inamhi target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cnt-caida-masiva-internet-domingo-octubre-EB10338792 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b>