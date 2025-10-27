Clima del 27 de octubre: Continúan las lluvias en la Sierra y la Amazonía

Este lunes 27 de octubre se prevén cielos despejados en la costa. Pero se esperan fuertes lluvias en la región Sierra y Amazonía. También se esperan niveles de radiación UV moderados y altos​​​​​ en todo el país, según INAMHI.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos poco nubosos en toda la región con lluvias solo en Esmeraldas. La temperatura más baja será de 21 °C, y la más alta de 29 °C. Se prevén niveles de radiación moderados y altos en toda la región.

Región Sierra: Se prevén fuertes lluvias en toda la región. En Pichincha y Azuay se esperan tormentas eléctricas. La temperatura más baja será de 9 °C, y la más alta de 22 °C. Los niveles de radiación serán altos y moderados en toda la región. Recuerda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nublados en toda la región. Se esperan lluvias en toda la región. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima será de 30 °C. Los niveles de radiación UV serán moderados y altos en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 28 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.