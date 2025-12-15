Ecuador
Ecuador lleva 20 días sin lluvias y disminuyen los caudales que alimentan las hidroeléctricas

La falta de lluvias en diciembre ha ocasionado que los embalses de las principales hidroeléctricas del país disminuyan

   
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) informó que Ecuador no ha registrado lluvias en los últimos 20 días. Durante este período, los caudales de los ríos que abastecen las principales hidroeléctricas han disminuido.

En el río Paute, de la provincia de Azuay, el flujo de agua ha bajado de 112 a 55 metros cúbicos por segundo, según el último reporte de este lunes. Este afluente alimenta las centrales hidroeléctricas Mazar, Molino y Sopladora, que juntas producen 1 700 megavatios. No obstante, esa ligera disminución no afecta las operaciones, ya que los embalses de las plantas están llenos.

Cristina Argoti, analista del INAMHI, explicó que no se trata de un estiaje, sino de un déficit en las lluvias que ha impactado especialmente el mes de diciembre. "Lo que está ocurriendo es que, al no haber ingreso de humedad, nos encontramos en una época seca", comentó.

¿Cómo la falta de lluvias ha afectado el nivel de las represas?

Esta variación climática también ha afectado a la Central Minas San Francisco, en Azuay, con una disminución en el caudal que ha pasado de 60 a 15 metros cúbicos por segundo. De manera similar, en el río Coca, que alimenta la Central Coca Codo Sinclair, el ingreso de agua ha caído de 517 a 144 metros cúbicos por segundo.

No obstante, según el INAMHI, esta situación cambiará en los próximos días. "Desde el miércoles, comenzaremos a recibir humedad desde el sur del país. Aunque no habrá precipitaciones intensas, la humedad contribuirá a reducir las horas de sol, lo que beneficiará a las hidroeléctricas", aseguró Argoti.

Este fenómeno ocurre en medio de un incremento del consumo de energía a nivel nacional debido a la temporada navideña, aunque la ministra de Energía ha descartado la posibilidad de apagones.

