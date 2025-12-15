Ecuador lleva 20 días sin lluvias y disminuyen los caudales que alimentan las hidroeléctricas

El Instituto Nacional de <b>Meteorología e Hidrología</b> (INAMHI) informó que Ecuador no ha registrado <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-escasez-de-lluvias-provoca-cortes-de-agua-en-barrios-del-norte-de-la-ciudad-JC10565378 target=_blank>lluvias </a>en los últimos 20 días. Durante este período, los caudales de los ríos que abastecen <b>las</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/pichincha-radiacion-uv-extremadamente-alta-14-diciembre-MC10561278 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>