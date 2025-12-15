Ecuador
15 dic 2025 , 06:10

Clima del 15 de diciembre: altas temperaturas diurnas y pocas lluvias en la Costa, Sierra, Amazonía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este viernes 28 de noviembre de 2025.

   
    Intenso sol en la mañana acompalado de nubes.( Freepik )
Fuente:
user placeholder

Redacción
Este 15 de diciembre continúan las altas temperaturas diurnas con índices de radiación UV muy altos en el Callejón Interandino, Amazonía, centro-interior del Litoral. También se prevén lluvias aisladas en la Sierra.

El pronóstico del tiempo por región

Región Costa: se prevé un cielo parcialmente nublado y nublado. En la noche puede lloviznar en Quevedo. La temperatura más baja será de 21 °C, y la más alta de 31.5 °C. Se pronostica niveles de radiación altos y muy altos. La recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00, principalmente en Guayas y Los Ríos.

Región Sierra: se prevé un cielo parcialmente nublado y nublado. En la noche habrá lluvias aisladas en Quito, Latacunga y Loja. La temperatura más baja será de 6 °C, y la más alta de 25 °C. Los niveles de radiación serán muy altos y extremadamente altos. La recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00

Región Amazónica: se prevé un cielo parcialmente nublado y nublado. En la noche habrá lluvia dispersa en El Tena, Shell-Mera y Gualaquiza. La temperatura mínima será de 17.5 °C y la máxima será de 35 °C. Los niveles de radiación UV serán muy altos.

Región Insular: se anticipan un cielo poco nublado y nublado con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 28.5 °C. Los niveles de radiación UV serán muy altos.

Índices de radiación UV del 15 de diciembre.
Índices de radiación UV del 15 de diciembre. ( Inamhi )

