Clima del 15 de diciembre: altas temperaturas diurnas y pocas lluvias en la Costa, Sierra, Amazonía

Este<b> </b>15 de diciembre <b>continúan las <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/altas-temperaturas target=_blank>altas temperaturas</a> diurnas</b> con índices de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/radiacion-uv target=_blank>radiación UV</a> muy altos</b> en el Callejón Interandino, Amazonía, centro-interior del Litoral. También se prevén<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/LLUVIAS target=_blank>lluvias</a> aislada</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-varios-sectores-reporta-una-semana-sin-lluvias-calor-dispara-consumo-LB10553282 target=_blank></a></b>