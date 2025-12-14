Pichincha registra radiación UV extremadamente alta este domingo 14 de diciembre

La provincia de <b>Pichincha</b> registra una <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/radiacion-uv target=_blank>radiación UV</a> extremadamente alta este domingo 14 de diciembre de 2025. El Instituto Nacional de Metereología e Hidrología <b>(Inamhi)</b> indicó que el cielo tiene poca<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ines-manzano-descarta-apagonesembalse-mazar-NB10559657 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/bus-volcamiento-via-aloag-santo-domingo-heridos-IC10560945 target=_blank></a>