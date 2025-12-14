Ecuador
14 dic 2025 , 11:15

Pichincha registra radiación UV extremadamente alta este domingo 14 de diciembre

Se recomienda no exponerse al sol de manera prolongada de 10:00 a 15:00.

   
    Un solmáforo registra la radiación UV extremadamente alta en un parque del norte de Quito.( Juan Pinchao/Ecuavisa )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
La provincia de Pichincha registra una radiación UV extremadamente alta este domingo 14 de diciembre de 2025.

El Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi) indicó que el cielo tiene poca nubosidad, lo que hace los rayos ultravioletas pasen con más facilidad.

Se prevé una temperatura de entre 21° a 24°. Es necesario usar sombrero, gafas, protector solar, ropa de manga larga y sombrilla.

Es recomendable no exponerse al sol de manera prolongada de 10:00 a 15:00.

Para la tarde noche se espera una pequeña llovizna aislada.

El Inamhi ha explicado que Ecuador atraviesa por un veranillo y no habrá lluvias hasta por lo menos el 21 de diciembre.

