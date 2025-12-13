Ecuador
Inés Manzano descarta apagones en Ecuador porque el embalse de Mazar está casi lleno

La Ministra pidió tener calma con el tema, pues estamos "bien" en el tema energético.

   
    Cuenca, 14 de enero de 2025. Represa de la hidroeléctrica Mazar.( API )
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, descartó que estén próximos los apagones en Ecuador debido a la ausencia de lluvias durante el mes de diciembre.

Manzano mostró que el embalse de Mazar (una represa que guarda agua) está lleno en un 93,83 %, cuando en 2024, en el mismo periodo, estaba en un 24,38 %.

El embalse de Mazar permite que el país pueda tener entre uno o dos meses de energía eléctrica durante un periodo de estiaje.

En el transcurso de esta semana, el Instituto Nacional de Metereología de Hidrología (Inamhi) dijo que el país no tendrá lluvias hasta por lo menos el 21 de diciembre por un veranillo.

Esto despertó comentarios en redes sociales sobre posibles apagones, pues cabe recordar que dos importantes proyectos de energía térmica (Austral y Progen) no funcionan hasta la fecha.

Sin embargo, la ministra Manzano zanjó el tema con este mensaje:

"Estamos bien. Tengamos estos días previos a la Navidad en paz"

