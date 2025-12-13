Inés Manzano descarta apagones en Ecuador porque el embalse de Mazar está casi lleno

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, descartó que estén próximos los apagones en Ecuador debido a la ausencia de lluvias durante el mes de diciembre.

Manzano mostró que el embalse de Mazar (una represa que guarda agua) está lleno en un 93,83 %, cuando en 2024, en el mismo periodo, estaba en un 24,38 %.

El embalse de Mazar permite que el país pueda tener entre uno o dos meses de energía eléctrica durante un periodo de estiaje.

