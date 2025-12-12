Ecuador
12 dic 2025 , 13:22

Un informe técnico de CELEC revela que la Termoeléctrica Esmeraldas III es inviable

El proyecto a cargo de la compañía Austral incumplió los plazos para instalar la obra de 91 megavatios, de 48 motores llegaron 47, pero solo funcionan 16.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Cuenca
Canal WhatsApp
Newsletter

La Termoeléctrica Esmeraldas III debió estar operativa el 27 de enero de este año, pero la Compañía Austral no cumplió los plazos para instalar esa obra de 91 megavatios y que le costaba al estado cerca de USD 90 millones.

11 meses después, la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) en un informe técnico determinó que esa central:

“No puede culminarse, no solo por razones técnicas, sino también porque: carece de integridad física, no cumple requisitos regulatorios mínimos, su atraso es irreversible, genera riesgos operativos, ambientales y legales que hacen inviable su puesta en marcha segura”.

En ese documento se registra la inspección como una radiografía del estado actual de la obra.

Lea: Celec y Austral cruzan comunicados por generadores eléctricos que no funcionan y que costaron USD 90 millones

Los técnicos evidenciaron que de los 48 motores termoeléctricos llegaron 47, de esos solo están operativos 16, con la observación de que no son nuevos porque tienen más de dos mil horas de uso y están desgastados.

Además que las máquinas no son compatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano, Austral las modificó, pero deshuesaron dos motores para poder ocupar sus piezas, sin embargo, funcionan a medias. Según CELEC:

“Esas condiciones evidencian fallas catastróficas del sistema de lubricación”.

Los técnicos de CELEC detectaron que la tecnología del sistema de control y automatización es defectuosa y obsoleta que compromete la estabilidad de las operaciones, pues hay varias tarjetas de ese sistema que están quemadas o modificadas sin aprobación del fabricante.

Bajo esas condiciones, las pruebas que hicieron entre abril y noviembre para una eventual operación fueron fallidas. Los motores lograron operar durante cortos periodos. Hubo problemas en las bombas y válvulas que transportan el diésel hacia las máquinas que no pudieron sostener más de dos horas de funcionamiento.

Por las condiciones mecánicas consideradas deplorables, la vida útil de los equipos se ha consumido hasta en un 50 % y las operaciones de esa central representan un riesgo porque tampoco cuentan con sistema contra incendios.

Entre otras observaciones, está la infraestructura incompleta. Hay 4 tanques de 200 mil galones para agua y combustible que no están culminados. Entre mayo y octubre ocurrieron múltiples derrames de combustible. El más preocupante pasó entre el 19 y 20 de septiembre, cuando se regaron 500 galones de diesel debido a fallas en las válvulas.

Le puede interesar: El fallido contrato, adjudicado por Celec a la empresa Austral, es consecuencia de abuso de la figura de emergencia

Con esta inspección CELEC justificó la terminación unilateral del contrato con la empresa Austral con la cual están en arbitraje para resolver este conflicto, pero mientras dure el proceso, esa compañía confirmó a Televistazo que no dará declaraciones a la prensa, pues también enfrenta una denuncia penal por delincuencia organizada.

Temas
CELEC
Corporación Eléctrica del Ecuador
generadores eléctricos
Austral
Ecuador
Esmeraldas
Noticias
Recomendadas