Un informe técnico de CELEC revela que la Termoeléctrica Esmeraldas III es inviable

La Termoeléctrica Esmeraldas III debió estar operativa el 27 de enero de este año, pero la Compañía Austral no cumplió los plazos para instalar esa obra de 91 megavatios y que le costaba al estado cerca de USD 90 millones. 11 meses después, la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) en un informe técnico determinó que esa central:

“No puede culminarse, no solo por razones técnicas, sino también porque: carece de integridad física, no cumple requisitos regulatorios mínimos, su atraso es irreversible, genera riesgos operativos, ambientales y legales que hacen inviable su puesta en marcha segura”.

En ese documento se registra la inspección como una radiografía del estado actual de la obra. Lea: Celec y Austral cruzan comunicados por generadores eléctricos que no funcionan y que costaron USD 90 millones Los técnicos evidenciaron que de los 48 motores termoeléctricos llegaron 47, de esos solo están operativos 16, con la observación de que no son nuevos porque tienen más de dos mil horas de uso y están desgastados. Además que las máquinas no son compatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano, Austral las modificó, pero deshuesaron dos motores para poder ocupar sus piezas, sin embargo, funcionan a medias. Según CELEC:

“Esas condiciones evidencian fallas catastróficas del sistema de lubricación”.