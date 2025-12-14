Un bus se volcó en la vía Alóag - Santo Domingo y dejó al menos 10 heridos

Un bus de transporte interprovincial se volcó la madrugada de este domingo 14 de diciembre en la vía Alóag - Santo Domingo y dejó al menos 10 personas heridas.

Los pacientes fueron atendidos en el sitio por paramédicos de los bomberos.

La persona que alertó del siniestro de tránsito al ECU 911 indicó que había personas atrapadas en el bus.

La emergencia se produjo en el kilómetro 19, sector Alóag, que corresponde al cantón Mejía, provincia de Pichincha.

Este incidente fue atendido por el Ministerio de Salud, Policía Nacional, Bomberos Mejía, Bomberos Quito y Opevial.

