Dos heridos tras caída de camión y un auto al abismo en la vía Alóag-Santo Domingo

Un camión y un auto cayeron al abismo en el kilómetro 19 de la vía Alóag-Santo Domingo la mañana de este miércoles 19 de noviembre.

El evento dejó dos personas heridas, según información que recibió el ECU 911

La Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos Mejía están desplegados en el sitio.

"De manera coordinada, se ejecutan labores de evaluación de la escena, mediante vuelos con nuestras aeronaves no tripuladas (drones) al punto del siniestro, con el objetivo de garantizar una intervención oportuna y garantizar la seguridad de todos", publicó la entidad en un comunicado.

El medio local Machachi TV publicó imágenes en las que se ve cómo los bomberos cerraron la carretera para realizar un descenso de búsqueda.

La vía Alóag-Santo Domingo es una de las más transitadas del país porque permite la conexión de Pichincha con la Costa ecuatoriana.

En la víspera, esta vía también registró un siniestro de tránsito. Un tráiler perdió su carga y terminó chocando contra una furgoneta. El evento dejó dos heridos.

