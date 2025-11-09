Un bus se estrelló contra un quiosco en la vía Alóag-Santo Domingo y dejó un muerto

Un bus se estrelló contra un quiosco en el kilómetro 53 de la vía Alóag – Santo Domingo y dejó un muerto y tres heridos la madrugada de este domingo 9 de noviembre.

En imágenes se ve cómo el bus destruyó todo el negocio, que se encontraba ubicado en una curva.

LEA: Sicarios balearon a cuatro ocupantes de un carro en la vía Alóag-Santo Domingo

La emergencia fue atendida por la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos Mejía y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Las autoridades pidieron conducir con precaución, más aún cuando la vía está mojada por las lluvias que han sido constantes en los últimos días.

La vía Alóag – Santo Domingo es una de las más transitadas del país porque permite la conexión de Pichincha con la Costa ecuatoriana.

LEA: Un choque entre tráiler y tanquero provoca un incendio en la vía Alóag - Santo Domingo