Quito
15 dic 2025 , 13:24

Quito: Escasez de lluvias provoca cortes de agua en barrios del norte de la ciudad

La escasez de lluvias y la prolongada temporada calurosa han generado restricciones en el abastecimiento de agua potable en varios sectores del norte de Quito, afectando a miles de familias.

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El denominado veranillo de diciembre, sumado a la alta radiación solar, ha incrementado el consumo de agua, lo que provoca desabastecimiento en zonas altas de Quito. Según las autoridades, esta situación se mantiene desde hace varios días.

LEA: Barrios de tres parroquias de Quito tendrán agua en horarios específicos

Actualmente, al menos 44 mil familias enfrentan cortes de hasta 18 horas diarias en tres barrios del norte de Quito. Los sectores afectados son Bellavista Alto, Babilonia y Divino Niño, donde el servicio se restablece únicamente entre las 23:00 y las 05:00.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento informó que la medida se debe a la baja presión en la red, agravada por el alto consumo en los barrios bajos. Jorge Ramírez, jefe de la Unidad de Agua en parroquias del norte, explicó que se intenta mitigar la afectación mediante camiones cisterna, aunque la demanda supera la capacidad de atención.

En la parroquia Calderón, la situación también es crítica. Nueve barrios registran cortes de hasta ocho horas diarias. Este martes, uno de los tanqueros enviados no logró abastecer a todos los vecinos, lo que generó malestar ciudadano.

LEA: En varios sectores se reporta más de una semana sin lluvias y el calor dispara el consumo

Consumo de agua en Quito aumenta

Las autoridades advierten que el consumo de agua en Quito supera el doble del límite recomendado. El promedio normal es de 100 litros por persona al día, pero durante esta temporada calurosa la cifra asciende a 200 litros. A esto se suman conexiones ilegales en la red, que afectan la distribución equitativa del recurso.

El Municipio hace un llamado a la racionalización del consumo de agua, mientras persisten las altas temperaturas y la falta de lluvias en la capital.

Temas
Quito
agua
agua potable
Lluvias
servicios básicos
desabastecimiento
barrios altos de Quito
desabastecimiento de agua
Quito
Noticias
Recomendadas