Quito: Escasez de lluvias provoca cortes de agua en barrios del norte de la ciudad

El denominado <b>veranillo de diciembre</b>, sumado a la <b>alta radiación solar</b>, ha incrementado el consumo de agua, lo que provoca <b>desabastecimiento en zonas altas</b> de<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quitenos-orgullosos-su-ciudad-estudio-quito-como-vamos-2025-BA10547732 target=_blank> Quito</a>. Según las autoridades, esta <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/barrios-parroquias-quito-agua-horarios-FB10559149 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-varios-sectores-reporta-una-semana-sin-lluvias-calor-dispara-consumo-LB10553282 target=_blank></a></b>