Barrios de tres parroquias de Quito tendrán agua en horarios específicos

Desde este 13 diciembre, más de 15 barrios de tres parroquias de <b>Quito</b> tendrán el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/corte-de-agua target=_blank>servicio de agua potable</a> en horarios específicos debido a problemas con la línea de transmisión Bellavista - Collaloma <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-varios-sectores-reporta-una-semana-sin-lluvias-calor-dispara-consumo-LB10553282 target=_blank></a>