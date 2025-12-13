Quito
13 dic 2025 , 10:07

Barrios de tres parroquias de Quito tendrán agua en horarios específicos

Las autoridades también entregarán agua en tanqueros.

   
    Imagen referencial para graficar un corte de agua( Pexels )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Desde este 13 diciembre, más de 15 barrios de tres parroquias de Quito tendrán el servicio de agua potable en horarios específicos debido a problemas con la línea de transmisión Bellavista - Collaloma - Calderón.

Se trata de las parroquias Calderón, San Antonio de Pichincha y Calacalí.

La Empresa de Agua Potable de Quito dijo que, debido al veranillo en la capital, se registran altos consumos que desestabilizaron la línea de transmisión.

Estos son los barrios y el horario que dispondrán de agua:

Barrios con agua por horarios.
Barrios con agua por horarios. ( Captura )

Las autoridades entregarán agua en tanqueros para paliar en algo la situación.

Se solicitó consumir lo estrictamente necesario, con el fin de facilitar la recuperación del sistema.

"La falta de lluvias, sumada a niveles extremadamente altos de radiación solar, ha provocado condiciones típicas de veranillo, fenómeno que históricamente ha conducido a un aumento inusual en la demanda de agua en Quito", explicó Agua de Quito.

