Las oportunidades de empleo en el país no crecen, solo tres de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno, es decir, reciben al menos el salario mínimo y trabajan 40 horas semanales como dispone la ley.

La mayoría de ecuatorianos trabaja en el sector informal: el 58 %, la tasa más alta en 17 años. Seis de cada 10 personas están entre el subempleo, el empleo no pleno y el no remunerado. Es decir, si tienen suerte de encontrar alguna labor no pueden llevar a casa ni el salario mínimo aunque trabajen incluso más de 40 horas.

