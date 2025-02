Un ecuatoriano, en riesgo de deportación tras 20 años de residencia, narra las dificultades de regularizarse en Estados Unidos

Mario (nombre protegido) migró a Estados Unidos hace 20 años por las dificultades económicas en Ecuador. Vive en Nueva York, se casó con una ciudadana estadounidense y tiene dos hijos con ella.

Sin embargo, pese a que ha hecho su vida allá, está en riesgo de ser deportado, ante las redadas migratorias promovidas por el Gobierno de Donald Trump.

En una entrevista con Contacto Directo, Mario narró las dificultades de regularizarse en el país norteamericano.

Uno de ellos es el dinero que se debe tener para afrontar los trámites. Estima que se necesita entre USD 14 000 a USD 15 000 para acceder a los formularios y obtener asistencia legal necesaria, un presupuesto difícil de formar ante el alto costo de vida de los últimos años. "Lo que se gana, se gasta", comentó.

Además, apuntó que muchas personas no han ido a sus lugares de trabajo ante el temor de ser detenidos, pero que no lo podrán hacer mucho tiempo, para cubrir sus deudas.

"Si no se trabaja, pues acá no no hay dinero para comer, para pagar rentas, teléfono y ropa", contó. Sobre posibles precauciones para evitar ser detenido, dijo que solo le queda estar atento cuando sale de casa.

"Tengo amigos y conocidos que me cuentan que ellos han de cerca de esas persecuciones y bueno, el miedo está ahí porque no se sabe si al doblar la esquina está la inmigración y los van a agarrar, porque siempre están andando chequeando y solicitando documentaciones", señaló.

Mario relató que va a iniciar el proceso de regularizarse, aunque teme que se pongan más trabas en esta administración. En el caso que fuese detenido, dijo que su único plan es defenderse ante un juez y pagar por una defensa, pese al riesgo de no tener garantías de ganar.

"Tocaría hacer los gastos necesarios para poder pelear el caso. No me gustaría, por ejemplo, que a mí me deporten y mi familia se me quede acá (...) yo preferiría que mis hijos permanezcan en este país", dijo.

Narró que junto a su esposa han adquirido dos vehículos, uno a nombre de él. Mario dijo que hará la documentación necesaria para que su pareja tenga acceso completo a los bienes.

