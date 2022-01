Demanda de pacientes con sintomatología respiratoria crece en Ecuador

La demanda de pacientes con sintomatología respiratoria crece en los hospitales de Quito, pero no todos llegan a hospitalización o a cuidados intensivos, excepto quienes aún no tienen su esquema de vacunación completo o quienes no han sido inmunizados.

Esto sucede en el hospital San Francisco del IESS, Iván Ayabaca, médico de esta casa de salud, cuenta que la mayoría de hospitalizados no completaron su dosis de inmunización.

Algo similar ocurre en el Hospital Pablo Arturo Suárez del Ministerio de Salud, su director confirma que de los 30 pacientes en cuidados intensivos por COVID-19, el 70 % no está vacunado.

También ocurre en pacientes pediátricos, por ejemplo en el IESS Quito Sur, el hospital con mayor demanda de ingresos, de los dos niños que ingresaron por COVID-19 a la Unidad de Cuidados Intensivos, ambos de seis años, el menor vacunado ya pudo ser dado de alta, mientras el otro niño, sin ninguna comorbilidad, continúa conectado a un ventilador.

Además, los médicos explican que la diferencia de tiempo de estancia de un paciente en el hospital, también depende de la vacunación. Por eso recalcan la importancia de la inmunización, pero a más de esto completar el esquema de vacunación.

Recuerde que si usted se contagia, pero ya ha recibido anteriormente una dosis de vacuna, deberá esperar 15 días para continuar su esquema.