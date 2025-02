La corrupción es uno de los principales problemas que deberá enfrentar Ecuador con la llegada de un nuevo Presidente

No hay un Sistema Nacional de Contratación Pública que garantice la transparencia de los contratos , muchos de ellos asignados con sobreprecios. Tampoco la administración cuenta con sistemas de control cruzados para que la gestión pública sea desempeñada con eficiencia y ética.

El país requiere quebrar el círculo vicioso que se nutre de dos realidades: no tener un sistema que garantice transparencia en la gestión pública y tener una mayoría de su población que solapa, cuando no participa o cierra los ojos ante prácticas corruptas. La ley no es un referente que se respete y la impunidad sigue siendo la madre de muchos delitos. El país necesita un remezón cultural en este campo.

Establecer un sistema transparente de contratación pública, con controles cruzados, va de la mano con institucionalizar los organismos de control y auditar la designación de los funcionarios públicos y su labor. El control anticorrupción tiene que ser institucional.